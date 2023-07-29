Samsun'da feci kaza! Otomobille elektrik trafoya çarptı

Samsun'da kontrolden çıkan araç elektrik trafo binasına çarptı. Bölgede elektrikler kesilirken araçta bulunan bir kişi yaralandı.

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Emre D. (21) yönetimindeki 61 DS 443 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Kavakpınar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan elektrik trafosuna çarptı.

Trafodan kopan parçalar, anayola çıkmak isteyen Nazmi A'nın (27) kullandığı 55 AIB 152 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan ve camının açık olduğu öğrenilen Mert S'nin (27) yüzüne isabet etti.

Yaralanan Mert S, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre elektrik kesintisi yaşandı.