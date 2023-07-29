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Sakarya'dan İstanbul’a kaçak deniz kumu taşırken yakalandılar!

Sakarya'dan İstanbul’a kaçak deniz kumu taşırken yakalandılar!

SAKARYA’nın KARASU ve KAYNARCA ilçelerinden İstanbul’a kaçak deniz kumu taşındığını tespit eden jandarma ekipleri, iki kişiyi gözaltına aldı.

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Olay, perşembe günü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu ile Kaynarca ilçeleri arasındaki sit alanından kum alınarak İstanbul’a taşındığı ihbarı, Karasu ve Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle belediye zabıta ekiplerini harekete geçirdi.

İki ilçe sınırında yapılan kontrolde Y.K. idaresindeki 68 ADA 600 plakalı kamyonla deniz kumu taşındığı tespit edildi. İstanbul’a gideceği belirlenen kamyonda herhangi bir izin belgesine rastlanılamazken kontrol noktasından kaçan İ.I idaresindeki 54 BC 416 ikinci kamyon da ekipler tarafından fark edildi. Hususa ilişkin iki şoförde gözaltına alındı.

Yapılan incelemeler neticesinde kumların, Karasu’nun Camitepe Mahallesi ile Kaynarca’nın Birlik Mahallesi sınırında bulunan ve “Ulusal öneme haiz sulak alan” niteliğindeki alandan alındığı tespit edildi. Haklında adli işlem başlatılan kişilere aynı zamanda idari para cezası da uygulanırken kumlar alındıkları bölgeye geri döküldü.

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