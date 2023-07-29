Mustafa Destici'den hükümete emekli maaşı çağrısı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Emeklilerimizle ilgili memnun edecek artış olmadı, hakkaniyetli de olmadı. Dolayısıyla BBP olarak bu konuda önerimiz, yılbaşını beklemeden emeklilerimiz için yeni bir düzenleme yapılarak onların bu haklı serzenişlerine cevap verilmelidir." dedi.

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Balıkesir İl Başkanlığınca kentteki bir restoranda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Destici'nin gündeminde emeklilere yapılan yetersiz maaş artışı vardı. Destici, maaş zamlarıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Serzenişelere cevap verilmeli"

"İşçilerimiz aldıkları maaş zamlarından, artışlardan, yan ödemelerden, ikramiyelerden gayet mutlular. Asgari ücrette de son yıllarda bilindiği gibi 6 ayda bir değerlendirme yapılıyor. Bu da asgari ücretlilerimizi memnun etti. Onların aldıkları ücrette de ciddi iyileştirme yapıldı. Çalışan memurlarımızın maaşlarıyla ilgili ciddi iyileştirmeler yapıldı ama maalesef emeklilerimizle ilgili memnun edecek artış olmadı, hakkaniyetli de olmadı. Dolayısıyla BBP olarak bu konuda önerimiz, yılbaşını beklemeden emeklilerimiz için yeni bir düzenleme yapılarak onların bu haklı serzenişlerine cevap verilmelidir. Bu durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza da anlattım. Bu konuyla ilgili emeklilerimizin bu haklı talepleri karşılanmalı."

Akaryakıt zamlarından dolayı çiftçiler ve diğer üreticilerin zorlandığını ifade eden Destici, "Başta çiftçilerimiz olmak üzere üretimde kullanılan akaryakıt ve elektrikten ÖTV bize göre hiç alınmamalı. Hatta KDV de alınmamalı. Üretsin, satsın, elde ettiği kardan devlet vergisini alsın." diye konuştu.

Mustafa Destici, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızın da bunu artık değiştirmesini bekliyoruz çünkü kendileri bu konuda da mahir ve uzman kişilerdir. Uluslararası piyasalarda karşılığı olan insanlardır. Dolayısıyla bunları düzenleyecek bilgi ve tecrübeye de sahip olduklarını düşünüyorum. Biz Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak halkımızın bu taleplerini de alacağız. Hem Cumhurbaşkanı'mıza hem hükümetimizin yetkililerine ileteceğiz hem de kamuoyunda dillendireceğiz ki meydanı da art niyetlilere bırakmayacağız."