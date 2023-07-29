Eski koca dehşet saçtı! Önce boşanma aşamasındaki karısını öldürdü sonra intihar etti
Ankara'da boşanma aşamasında olduğu iki çocuk annesi eski eşini öldüren koca intihar girişiminde bulundu.Abone ol
Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Çayırhan Mahallesi'nde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.Ç. (44), boşanma aşamasında olduğu eşi S.Ç'yi (42) tartışma sonucu bıçakladı. A.Ç, daha sonra bıçakla intihar girişiminde bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye kolluk kuvvetleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli yaptığı incelemede 2 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Durumu ağır olan şüpheli A.Ç. hastaneye kaldırılırken, kadının cenazesi savcılık incelemesinin ardından morga götürüldü.