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Adana'da iki kadın kılık değiştirip kuyumcuyu soydu

Adana'da iki kadın kılık değiştirip kuyumcuyu soydu

Adana'nın Seyhan ilçesinde kılık değiştirip kuyumcu soydukları anlar kameralara yakalanan iki kadın tutuklandı.

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Olay, 17 Temmuz günü saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi’ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, 4 kadın Ahmet S.’nin iş yerine girip, yüzük alacaklarını söyledi. Ahmet S., tabladaki yüzükleri kadınlara gösterirken, şüphelilerden biri tezgahın arkasına geçip, 200 gram hurda altını el çabukluğuyla aldı. Durumdan şüphelenen Ahmet S., kadınların kuyumcudan çıkmasını engelleyip, yüzükleri saydı. Yüzüklerde eksik çıkmayınca, şüpheliler kuyumcudan çıktı. Bir süre sonra güvenli kamerası görüntülerine bakan Ahmet S., hurda altınlarının çalındığını fark edip, polise ihbarda bulundu. 


Hırsızlık anlarının anbean kameraya yansıdığı olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Görüntülerden tam eşkalleri belirlenememesi üzerine kaçış güzergahlarındaki 200’e yakın güvenlik kamerasını inceleyen polis, şüphelilerin Meydan Mahallesi’nde çarşafı çıkartıp yüzlerini açıp, çaldıkları altınları da giysilerinin içine sakladığını tespit etti. Şüphelilerin, hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Döndü P. (34), Derya P. (41), Filiz K. (22) ve S.P. (16) olduğu, Kırıkkale’de yaşadıkları ve hırsızlık için kente geldikleri de ortaya çıkarıldı.


Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, Kırıkkale’de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda şüphelilerden Döndü P. ile kuzeni Derya P. gözaltına alındı, Filiz K. ve S.P’nin ise izine rastlanılmadı. Kırıkkale Adliyesi’nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hakim karşısına çıkan Döndü P. ile Derya P., tutuklandı.
Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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