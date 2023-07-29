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Otomobil çarpıp kaçtı! 14 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti!

Otomobil çarpıp kaçtı! 14 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti!

Tekirdağ Ergene'de otomobilin arkadan çarptığı bisikletteki 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaçan sürücü, düşürdüğü plaka sayesinde jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Kaza, Karamehmet - Kapaklı Uzunhacı yolunun 2. kilometresi civarında meydana geldi. Karamehmet Mahallesi istikametine seyreden Mehmet K. idaresindeki 34 DCZ 826 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Arda Serttaş’ın (14) kullandığı bisiklete arkadan çarptı.

Çarpma sonrası bisikletli çocuk şarampole yuvarlandı. Ağır yaralanan Arda Serttaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan sürücü Mehmet K. ise kaza mahallinde düşürdüğü plaka sayesinde jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma komutanı olay yerinde

Öte yandan, Ergene İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammet Süleyman Rüzgar ve Velimeşe Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Metin Mert de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Kazayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.

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