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Aydın ve İzmir'de acele kamulaştırma kararları!

Aydın ve İzmir'de acele kamulaştırma kararları!

Aydın ve İzmir'de yapılacak enerji projeleri için ilgili taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aydın'da kurulacak Akköy RES elektrik üretim tesisi ile Bafa RES elektrik üretim tesisi için gerekli olan taşınmazlar ile İzmir'in Seferihisar ilçesinde tesis edilecek doğal gaz dağıtım sistemi kapsamında ihtiyaç duyulan taşınmaz, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılacak.

TPAO'nun Kırklareli ve Tekirdağ'daki 2 sahasında kamulaştırma kararı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün istimlake ilişkin kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ait Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki petrol işletme ruhsat sahasında açılan kuyular arasında yapılması planlanan doğal gaz boru hattı için gerekli olan parselin yaklaşık 471 metrekarelik kısmı ile Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki petrol arama ruhsat sahasında açılan kuyunun lokasyon sahası ve yolu için gerekli parselin yaklaşık 8 bin 423 metrekarelik kısmının kamulaştırılmasına karar verildi.

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