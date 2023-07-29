BIST 7.067
DOLAR 26,88
EURO 29,64
ALTIN 1.693,14
HABER /  SPOR

Formula 1'de sezonun 13. etabı Belçika'da düzenlenecek!

Formula 1'de sezonun 13. etabı Belçika'da düzenlenecek!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışına Belçika ev sahipliği yapacak.

Abone ol

Belçika'nın Stavelot kenti yakınlarındaki Francorchamps köyünde bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden gerçekleştirilecek Belçika Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 18.00, sprint yarışı 29 Temmuz Cumartesi günü TSİ 17.30, yarış ise 30 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Şu ana kadar Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 9, takım arkadaşı Sergio Perez'in de 2 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 281 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 171

3. Fernando Alonso (İspanya): 139

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 133

5. George Russell (Büyük Britanya): 90

Takımlar

1. Red Bull: 452

2. Mercedes: 223

3. Aston Martin: 184

4. Ferrari: 167

5. McLaren: 87

ÖNCEKİ HABERLER
Asgari ücrete zamla ilgili hükümetin planı belli oldu 2024 yılında...
Asgari ücrete zamla ilgili hükümetin planı belli oldu 2024 yılında...
Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında azaldı!
Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında azaldı!
Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı! Müdahale sürüyor
Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı! Müdahale sürüyor
Türk öğrenciler iki büyük olimpiyattan madalyalarla döndü!
Türk öğrenciler iki büyük olimpiyattan madalyalarla döndü!
Adana'da iki kadın kılık değiştirip kuyumcuyu soydu
Adana'da iki kadın kılık değiştirip kuyumcuyu soydu
Otomobil çarpıp kaçtı! 14 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti!
Otomobil çarpıp kaçtı! 14 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti!
Elbistan'da deprem konutları bitme aşamasında! Kasım'da teslim edilecek!
Elbistan'da deprem konutları bitme aşamasında! Kasım'da teslim edilecek!
Meral Akşener 'ilk defa konuşuyorum" dedi! Seçim için itiraf gibi sözler
Meral Akşener 'ilk defa konuşuyorum" dedi! Seçim için itiraf gibi sözler
Eski koca dehşet saçtı! Önce boşanma aşamasındaki karısını öldürdü sonra intihar etti
Eski koca dehşet saçtı! Önce boşanma aşamasındaki karısını öldürdü sonra intihar etti
Mustafa Destici'den hükümete emekli maaşı çağrısı
Mustafa Destici'den hükümete emekli maaşı çağrısı
Antalya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı!
Antalya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı!
Sakarya'dan İstanbul’a kaçak deniz kumu taşırken yakalandılar!
Sakarya'dan İstanbul’a kaçak deniz kumu taşırken yakalandılar!