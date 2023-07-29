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58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 8-15 Ekim tarihlerinde yapılacak

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 8-15 Ekim tarihlerinde yapılacak

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 8-15 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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Türkiye Bisiklet Federasyonu, yarışın organize edilmesiyle ilgili tüm mal ve hizmet alımı ile TV çekim ve prodüksiyon hizmetine ilişkin ihale ilanı yayımlandı.

İhale ilanında yer alan bilgiye göre, 8-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek tur 8 etaptan oluşuyor.

Aynı zamanda Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) takviminde de turun tarihleri 8-15 Ekim olarak yer aldı.

Turun etapları

Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı sağlayan turun 2023 parkuru ise şöyle:

8 Ekim: Alanya – Antalya

9 Ekim: Antalya – Demre

10 Ekim: Kaş – Fethiye (Babadağ)

11 Ekim: Fethiye – Marmaris

12 Ekim: Marmaris – Bodrum (Yalıkavak)

13 Ekim: Bodrum – Selçuk

14 Ekim: Selçuk – İzmir

15 Ekim: İstanbul – İstanbul

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