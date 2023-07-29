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İstanbul'da taksici dehşeti kamerada: 250 lira istedi yetmedi böyle saldırdı!

Ortaköy’de bir taksici Taksim’e gitmek isteyen müşterisinden 250 lira ücret talep etti. Yolculuk esnada görüntülendiğini fark eden taksici, motor ışığı yandı diyerek durduğu esnada kendisini kayıt aldığını söyleyen genci saldırdı. Yaşananlar gencin kamerasına yansıdı.

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Beşiktaş Ortaköy’de saat 02.00 sıralarında yaşanan olayda bir genç, Beyoğlu Taksim’e gitmek için taksi durdurdu. Taksicinin kendisinden 250 lira ücret talep etmesi üzerine önce şaşıran genç, ardından 34 TFH 54 plakalı araca bindi.

Hem 250 lira istedi hem de saldırdı

Kısa bir mesafe ilerledikten sonra şoför, görüntülendiğini fark edince motor ışığının yandığını iddia ederek durdu. Ardından kayıt alan genç, şoföre başından beri kendisini kayıt aldığını, taksimetre açmadığını ve 250 liraya kendisini götürdüğünü söyledi. Bunun üzerine şoför, kendisini görüntüleyen gence saldırdı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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