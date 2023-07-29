Bombalı saldırıda gazi olmuştu, terör gazisi hayatı kaybetti

Terör örgütü PKK'nın düzenlediği bombalı saldırıda gazi olan İsmet Eraslan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Hakkari Şemdinli'de görev yaparken 2018 tarihinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırı sonucu yaralanarak gazi olan Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, "Kahraman gazi kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine yakınlarına, sevenlerine, camiamıza başsağlığı ve sabırlar dileriz. Ruhun şad olsun. Vatan size minnettar" dedi.