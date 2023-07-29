Fransız basını duyurdu! Galatasaray'dan transfer atağı: Paredes için karar verildi!

Galatasaray, orta saha adaylarından biri olan Leandro Paredes için daha fazla beklememe ve alternatiflere yönelme kararı aldı.

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Galatasaray, uzun süredir transfer gündeminde yer alan Leandro Paredes'ten vazgeçiyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre, sarı-kırmızılı takım, Arjantinli yıldız için PSG ile 6 milyon euro bedelle anlaşma sağladı. Ancak Paredes transfer için son kararını hala vermedi. Galatasaray bu nedenle Paredes için artık beklememe kararı aldı.

Alternatiflere yönelecek

Galatasaray'ın Paredes için beklememe kararı sonrası orta saha için alternatif isimlere yöneleceği aktarıldı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Paredes için yaptığı açıklamada, Arjantinli yıldızın ilk alternatiflerini beklediğini açıklamıştı. Timur, "Paredes ilk alternatiflerine bakıyor. Oradan gelecek sonuca göre hareket edecek." sözlerini kullanmıştı.

Leandro Paredes kimdir?

Boca Juniors altyapısından yetişen Paredes, Avrupa kariyerinde Roma, Empoli, Zenit, Paris Saint-Germain ve Juventus formaları giydi.