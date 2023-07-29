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Malatya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Malatya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

 MALATYA'nın Darende ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

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Tarım işçilerini taşıyan Abit A. (49) idaresindeki minibüs, Hatem B'nin (27) kullandığı otomobille, Günpınar yol ayrımı kavşağında çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ve minibüsteki tarım işçilerinin de arasında bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçe hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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