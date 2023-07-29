BIST 7.067
DOLAR 26,88
EURO 29,64
ALTIN 1.693,14
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da damdaki ceset 10 gün sonra farkedildi!

Antalya'da damdaki ceset 10 gün sonra farkedildi!

ANTALYA’da 5 katlı apartmanın damında, 10 gün önce öldüğü değerlendirilen bir şahsın cansız bedeni bulundu.

Abone ol

Olay, saat 07.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 165 Sokak üzerindeki 5 katlı bir apartmanın damında meydana geldi. Bina sakinlerinden bir vatandaş çıktığı damda hareketsiz şekilde yatan şahsı görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Üst kısmı çıplak, şortlu şekilde bulunan şahsın yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yeri ekipleri maske takarak çalışmasını tamamladı. 35 yaşlarında olduğu tahmin edilen cesedin üzerinden kimliğini belirleyici herhangi bir belge çıkmadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da zehir tacirlerine geçit verilmedi! Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Konya'da zehir tacirlerine geçit verilmedi! Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Ankara’da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı!
Ankara’da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı!
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 5 zanlı tutuklandı!
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 5 zanlı tutuklandı!
TESK'ten araç muayene ve sigorta ücretlerinin düşürülmesi talebi
TESK'ten araç muayene ve sigorta ücretlerinin düşürülmesi talebi
Pentagon, Kongre oturumundaki UFO iddialarını yalanladı!
Pentagon, Kongre oturumundaki UFO iddialarını yalanladı!
Stellantis'in 6 aylık geliri 98,4 milyar avro seviyesine ulaştı!
Stellantis'in 6 aylık geliri 98,4 milyar avro seviyesine ulaştı!
Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu! 455 litre içki ele geçirildi
Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu! 455 litre içki ele geçirildi
Aşırı sıcak ve nemli hava psikolojiyi olumsuz etkileyebiliyor!
Aşırı sıcak ve nemli hava psikolojiyi olumsuz etkileyebiliyor!
Molada fenalaşan otobüs şoförü hayatını kaybetti
Molada fenalaşan otobüs şoförü hayatını kaybetti
Bolu'da ekipleri harekete geçiren olay! Lahit mezar sandılar, gerçek çok başka çıktı...
Bolu'da ekipleri harekete geçiren olay! Lahit mezar sandılar, gerçek çok başka çıktı...
İstanbul'da taksici dehşeti kamerada: 250 lira istedi yetmedi böyle saldırdı!
İstanbul'da taksici dehşeti kamerada: 250 lira istedi yetmedi böyle saldırdı!
Malatya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
Malatya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var