BIST 7.067
DOLAR 26,88
EURO 29,64
ALTIN 1.693,14
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ankara’da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı!

Ankara’da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı!

ANKARA’da bir yolcu minibüsü ile iki aracın karıştığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, saat 10.30 sıralarında Ankara - Samsun Karayolu Elmadağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolcu indirmek için yol kenarında duran 06 CNG 31 plakalı minibüse arkadan gelen 06 COV 34 plakalı otomobil çarptı. Sürücüsünün kazaya karışan araçlara çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolünü kaybettiği 60 AEG 685 plakalı araç ise yol kenarındaki otluk araziye devrilerek metrelerce savruldu.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri minibüs yolcusu Mürsel Akdoğan’ın (47) hayatını kaybettiği belirledi.

Kazada yaralanan 10 kişi ise ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere götürüldü. Gözyaşlarını hakim olamayan Akdoğan’ın bazı yakınları ise sevdiklerini kaybetmenin acısı sebebiyle baygınlık geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 5 zanlı tutuklandı!
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 5 zanlı tutuklandı!
TESK'ten araç muayene ve sigorta ücretlerinin düşürülmesi talebi
TESK'ten araç muayene ve sigorta ücretlerinin düşürülmesi talebi
Pentagon, Kongre oturumundaki UFO iddialarını yalanladı!
Pentagon, Kongre oturumundaki UFO iddialarını yalanladı!
Stellantis'in 6 aylık geliri 98,4 milyar avro seviyesine ulaştı!
Stellantis'in 6 aylık geliri 98,4 milyar avro seviyesine ulaştı!
Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu! 455 litre içki ele geçirildi
Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu! 455 litre içki ele geçirildi
Aşırı sıcak ve nemli hava psikolojiyi olumsuz etkileyebiliyor!
Aşırı sıcak ve nemli hava psikolojiyi olumsuz etkileyebiliyor!
Molada fenalaşan otobüs şoförü hayatını kaybetti
Molada fenalaşan otobüs şoförü hayatını kaybetti
Bolu'da ekipleri harekete geçiren olay! Lahit mezar sandılar, gerçek çok başka çıktı...
Bolu'da ekipleri harekete geçiren olay! Lahit mezar sandılar, gerçek çok başka çıktı...
İstanbul'da taksici dehşeti kamerada: 250 lira istedi yetmedi böyle saldırdı!
İstanbul'da taksici dehşeti kamerada: 250 lira istedi yetmedi böyle saldırdı!
Malatya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
Malatya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
Bombalı saldırıda gazi olmuştu, terör gazisi hayatı kaybetti
Bombalı saldırıda gazi olmuştu, terör gazisi hayatı kaybetti
Olimpiyat şampiyonu atletin doping testi pozitif çıktı!
Olimpiyat şampiyonu atletin doping testi pozitif çıktı!