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TESK'ten araç muayene ve sigorta ücretlerinin düşürülmesi talebi

TESK'ten araç muayene ve sigorta ücretlerinin düşürülmesi talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, muayene ve sigorta ücretlerindeki artışların trafiğe kayıtlı her 5 araçtan 1'inin trafikte usulsüz dolaşmasına yol açtığını belirterek, söz konusu tutarların düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

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Palandöken, yazılı açıklamasında, kullanılmayan aracın bile yıllık ortalama giderinin 15 bin lirayı bulduğunu, kasko gideriyle bu tutarın 25 bin liraya yaklaştığını bildirdi. Bu durumun, muayenesiz ve sigortasız araçların sayısını arttırdığına dikkati çeken Palandöken, sorunun giderilmesi için yüksek muayene, sigorta ve vergi tutarlarının düşürülmesini istedi.

Trafikteki 27 milyon 334 bin araçtan 5 milyon 600 bininin sigortasız olduğunun altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Muayene, vergi ve sigorta ücretlerindeki artışlar, ülkemizde trafiğe kayıtlı her 5 araçtan 1'inin trafikte usulsüz dolaşmasına yol açıyor. Yetkili kuruluşun muayene ücretlerinden aldığı tutarlar esnaf ve vatandaşlarımız için oldukça yüksek. Bunun içerisinde çoğu, vergi borcunu veya sigortasını dahi ödeyemiyor. Bir aracın vergi borcu ödenmeden muayenesinin yapılmasına da izin verilmiyor. Trafikte muayenesiz ve sigortasız araç dolaşmaması için bu ücretler düşürülmeli. Fenni muayene süresi geçen araçlara uygulanan her ay yüzde 5'lik gecikme bedeli zammı da uzun dönem yaptırmayan için uygulanmalı."

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