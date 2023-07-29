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Göç İdaresi Başkanlığı İstanbul'da kaydı olmayan Suriyeliler için süre verdi

Göç İdaresi Başkanlığı İstanbul'da kaydı olmayan Suriyeliler için süre verdi

İstanbul dışında kayıtlı olmasına rağmen kentte ikamet eden geçici koruma kapsamındaki Suriye uyrukluların, 24 Eylül'e kadar kayıtlı bulundukları illere dönmeleri gerektiği duyuruldu.

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İstanbul'da ikamet eden Suriye uyruklu yabancıların, 24 Eylül 2023 tarihine kadar kayıtlı oldukları illere dönmeleri gerektiği açıklandı.

Valiliğin internet sitesinde yer verilen Göç İdaresi Başkanlığının duyurusunda, şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul dışında kayıtlı olmasına rağmen halihazırda İstanbul'da ikamet eden geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı oldukları illere 24 Eylül'e kadar dönmeleri gerekmektedir. Söz konusu Suriye uyruklu yabancılara, 24 Eylül'e kadar İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurmaları halinde, kayıtlı oldukları illere dönmek üzere yol izin belgesi verilecektir."

Duyuruda, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden gelen ve kendilerine daha önce yol izin belgesi verilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyrukluların, ikinci bir duyuruya kadar kalışlarına izin verileceği belirtildi.

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