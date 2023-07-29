Kocaeli Film Festivali 3-9 Kasım'da düzenlenecek!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleşecek 2. Kocaeli Film Festivali'nin başvuruları alınmaya başlandı.

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Bu yıl 3-9 Kasım'da düzenlenecek festivalin danışmanlığını Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Meryem Gürbüz, direktörlüğünü Azer Şelte üstleniyor.

Festivale "Uzun Metraj Belgesel", "Animasyon", "Kısa Film" ve "Öğrenci Filmleri" kategorisinde filmlerle başvurulabilecek.

Ulusal Uzun Metraj Belgesel kategorisi jürisi Hüseyin Özden, Rıza Sönmez, Doç. Dr. Gülenay Pınarbaşı, Murathan Varol, Dr. Cangül Akdaş, Dr. Özgür İpek ve Arzu Arda Değer'den oluşurken Ulusal Kısa Film jürisinde Kudret Sabancı, Doç. Dr. Mehmet Arslantepe, Tümay Özokur, Burak Tamdoğan, Çiçek Dilligil, Selen Öztürk, Aslı Altaylar, Can Sipahi ve Birol Tezcan yer alıyor.

15 Eylül'e kadar başvurulabilecek

Başvuru yapan filmler arasından finale kalacak filmler "En İyi Film" ödülü için değerlendirilirken, Kısa Film dalında En İyi Erkek ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini bulacak.

Uzun Metraj kategorisinde yılın en başarılı oyuncu performansı ödülleriyle birlikte ayrıca Türk Sineması Emek ve Onur ödülleri de takdim edilecek.

Festival süresince Kocaeli'nin çeşitli ilçelerinde film gösterimleri, söyleşi programları gerçekleştirilecek.

Ayrıca, Öğrenci Filmleri kategorisindeki filmler Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla değerlendirilecek.

Oylama sonucunda en başarılı filmin ödülü Kocaeli Üniversitesinde gerçekleşecek törende takdim edilecek.

Son başvuru tarihinin 15 Eylül olduğu festivale, film başvuruları "www.kocaelifilmfestivali.com" internet sitesi üzerinden yapılabilecek.