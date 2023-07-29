Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Bu takımı şampiyon yapacağız

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında 40. yıl üyelik plaketi alan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, birlik beraberlik içinde bu camianın neler yapabileceğini herkese gösterdiklerini ve çok çalışarak bu takımı şampiyon yapacaklarını söyledi.

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Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam eden Yüksek Divan Kurulu toplantısına, futbol A takımının teknik direktörü İsmail Kartal da katıldı.

Toplantıda, Fenerbahçe Kulübü üyeliğinde 40, 50 ve 60. yılını tamamlayanlara şeref plaketleri sunuldu. Üyelikte 40. yılını dolduran İsmail Kartal da plaketini Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un elinden aldı.

İsmi okunup sahneye çağrıldığında toplantıdakilerin ayakta alkışlayıp, "Fenerbahçe çocuğu İsmail Kartal," tezahüratı yaptığı deneyimli teknik adama Ali Koç da "Hocamızın Fenerbahçeliliğini anlatmayı sayılan yıllar, rakamlarla ifade edemeyiz. En güzel sözü, 'Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin'dir." hitabında bulundu.

Bir konuşma yapan Kartal, 40 yılın çok çabuk geçtiğini belirterek, bir anısını söyle anlattı:

"Gerçekten bugün buraya geldiğim andan itibaren, ilk imza attığım günü hatırlıyorum. İlk imza attığımız zaman beni Lefter babanın evine kaçırmışlardı adaya saklamışlardı. Lefter baba bana iyi bakmıştı. Ben de balıkçı çocuğuyum, Anadolu Kavaklıyım. O da balık tutmayı, denizi çok seviyordu, bana öğütler vermişti. Sonra gelip Fenerbahçe'ye imza attım. Burası bizim kulüp binamızdı. Kamplara burada girerdik. Bir gün rahmetli Semih Bayülken bana dedi ki; 'burada futbolcular olarak yiyip, içip, yatıyorsunuz, siz şampiyon olamazsınız.' O benim gücüme gitmişti. 'Peki Semih baba, şampiyonluk olursak o gün gelip seni burada denize atayım mı?' dedim. O da, 'Gel at, siz olun, gel beni denize at' dedi. Biz şampiyon olduk. Ben de gelip Semih babayı buradan denize atmıştım. Bu Türkiye'de olay olmuştu. Bu bizim Fenerbahçeliliğimizin, büyüklerimize olan saygımızdan, inancımızdandı. Burada gerçekten çok unutulmayacak anılarımız var. 40. yıl anısına bana bu plaketi veren Başkanımıza, divan kurulu üyelerine, camianın eski yöneticileri var, abilerim dostlarım var, hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten biz bir aileyiz. Fenerbahçe ailesiyiz."

"Bir olmalıyız, birlikte olmalıyız"

Zor günler geçirdiklerini ve burada bazı şeylere değinmesi gerektiğini aktaran Kartal, birlik beraberlik mesajı da verdi.

Kartal, şunları kaydetti:

"Biz Fenerbahçe ailesi olarak birlik olduğumuz, beraber olduğumuz zaman bütün dünyaya mesaj verdik; 'bizi yıkamazlar, bizi bölemezler.' Biz, birlik beraberlik içinde olduğumuz zaman bu camianın, bu kulübün neler yapabileceğini herkese beraber gösterdik. Bu sezon da Allah'ın izniyle ben ve oyuncularım gece gündüz çalışıyoruz. Bu takımı şampiyon yapacağız ve bütün kupalara adayız. Bir olmalıyız, birlikte olmalıyız. Biz bir aileysek, geçmişteki bütün küskünlükleri, kırgınlıkları bir taraf bırakarak birbirimize sarılmalıyız. Çünkü biz Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin. Çubukluyu giyen futbolcu en iyi oyuncumuzdur. Çubukluyu giyen, sahaya çıkan takım en iyi takımımızdır. Bu camia her şeyin en iyisine, en güzeline layıktır. Sizleri çok seviyorum."

İsmail Kartal daha sonra Ali Koç ile birlikte kendisi için hazırlanan sinevizyon gösterisini izledi.

50 ve 60 yıllık üyelere de plaket sunuldu

Toplantıda ayrıca kulüpte 50 ve 60 yılını dolduran üyelere de plaketleri verildi.

60. yıl plaketini Ali Koç'un elinden alan eski basketbolcu Hüseyin Kozluca'nın, "Sayın Başkandan Lefter abi gibi bir transfer bekliyoruz." demesi gülüşmelere yol açtı.

Eski milli futbolcu Ogün Altıparmak da 60. yıl plaketi alan isimler arasında yer aldı. Plaketini Koç'un elinden alan Altıparmak, bir anısını anlattı ve İsmail Kartal ile ilgili de "İsmail Kartal çok temiz Fenerbahçeli, ahlaklı. İnşallah Fenerbahçe iyi neticeler alacak." dedi.

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Alparslan Eratlı da Başkan Koç'tan 60. yıl plaketini alkışlar eşliğinde aldı.

Toplantı, branşların faaliyet raporlarının alınmasıyla devam ediyor.