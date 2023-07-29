Güney Kore Dışişleri Bakanı, Ankara'daki Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nı ziyaret etti

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Kore Savaşı sırasında şehit olan Türk askerlerinin anısına yapılan Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nı ziyaret etti.

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Park, beraberindeki heyet, Altındağ ilçesindeki anıtı ziyaret ederek, çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ile Türkiye ve Güney Kore milli marşlarının okunmasının ardından Park, Türkiye Muharip Gaziler Derneğinin (TÜMGAZİDER) ziyaretçi defterini imzaladı.

Park, deftere "Türk gazilerine asil fedakarlıkları ve bağlılıkları için şükranlarımızı sunar, Kore-Türkiye arasındaki ilişkilerin sonsuza dek büyümeye ve gelişmeye devam etmesini dileriz." yazdı.

TÜMGAZİDER mensupları gaziler de Bakan Park'a derneğin madalyonunu, flamasını ve kravatını hediye etti.

Park, daha sonra anıtın önünde Kore gazileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kore Savaşı şehitlerinin isimlerinin yazdığı anıtı gezen ve askerler hakkında TÜMGAZİDER Genel Başkanı Beyazıt Yumuk'tan bilgi alan Park, Kore gazileriyle bir süre sohbet etti.

Kore Gazisi Emekli Piyade Astsubay Osman Yaşar Eken, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park'a savaş anılarını anlattı ve gençlik fotoğrafını gösterdi.

Park'ın bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi ve ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi öngörülüyor.