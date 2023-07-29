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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan orman yangını açıklaması! Yangınların sebebi ne?

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan orman yangını açıklaması! Yangınların sebebi ne?

Bu yıl sene başından beri ülkemiz genelinde 1022 orman yangını meydana geldiğini bildiren Bakan Yumaklı 10-18 Temmuz arasındaki yangınlarının zararının büyük olduğuna dikkat çekti.

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Küresel ısınmanın etkilerinin yaşandığı bugünlerde daha fazla ormanlık alanın yanmadan süreci atlatmaya çalıştıklarını aktaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iki yıl içinde kara ve hava araçlarının nitelik ve niceliklerinin artırılması için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Orman yangınlarına ilişkin istatistikleri paylaşan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Bu yıl sene başından bu zamana kadar ülkemiz genelinde 1022 orman yangınında yaklaşık 6 bin 900 hektarlık alan zarar gördü. Bu alanın sadece 5 bin 800 hektarlık kısmı 18 yangında oldu. Bu 18 yangının da 17'si 10-18 Temmuz arasında oldu. Geçen yıl aynı dönemde 1092 yangın vardı ve 8 bin 100 hektarlık bir alan zarar görmüştü. Geçen yıla göre orman yangını sayısının ve zarar gören alanın az olmasının elbette ki alınan önlemlerle olduğunu söylemek mümkün. İlk müdahale, tespit, müdahale ve kontrol alma süresinin bu vesileyle çok azaldığını da görüyoruz.

"Terör bağlantılı sebep yok"

Hepsinden önemlisi özellikle sadece son 18 günde büyüme potansiyeli taşıyan 10 büyük yangın oldu. Yangınların yüzde 90'a yakını hatta belki de bunun üzerinde insan kaynaklı. Elbette bu yılki yangınların sebepleriyle alakalı İçişleri Bakanlığımız araştırma ve incelemelerine devam ediyor ama şu ana kadar bu yılki yangınlar için tespit edilen herhangi bir terör bağlantılı bir sebep yok."

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