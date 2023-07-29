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Kenya kodlamayı ilköğretim müfredatına koydu!

Kenya kodlamayı ilköğretim müfredatına koydu!

Kenya, Afrika'da kodlama dersini ilköğretim müfredatına koyan ilk ülke oldu.

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNESCO), eğitimde teknolojiyi ele aldığı son raporunda, Kenya'nın kıtadaki diğer ülkelerin önüne geçerek ilköğretim ve ortaöğretim müfredatına kodlama dersini koyduğu belirtildi.

Raporda, Kenya'nın Afrika'da kodlamayı müfredata ekleyen ilk ülke olduğuna yer verilerek, 7-16 yaşındaki çocukların Python programlama dilini öğrendiklerine yer verildi.

Raporda, yüksek ve orta seviye gelir grubuna sahip ülkelerde bilgisayar bilimi derslerinin çoğunlukla zorunlu olduğuna yer verilirken, düşük gelirli ülkelerde bu duruma rastlanmadığı vurgulandı.

Öte yandan, raporda, Afrika'da elektrik ve internet erişiminin olmadığı bölgelerde eğitimin olumsuz etkilendiği ve radyo gibi alternatif araçların halen yaygın şekilde kullanımının sürdüğü aktarıldı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, geçen yıl tüm Kenyalı gençlerin kodlama dersleriyle çağa hazır hale geleceğini belirtmişti.

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