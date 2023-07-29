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Ali Sami Yen, vefatının 72. yıl dönümünde kabri başında anıldı

Ali Sami Yen, vefatının 72. yıl dönümünde kabri başında anıldı

Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 72. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

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Feriköy Mezarlığı'ndaki anma törenine sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu üyeleri Rıza Tevfik Morova, İsmail Sarıkaya, Can Natan ve Bora Bahçetepe ile divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Okunan dualarla anılan Ali Sami Yen'in kabrinin ardından sarı-kırmızılı heyet, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın kabrini de ziyaret ederek dua etti. İkinci başkan Öztürk, Seba'nın kabrine sarı-kırmızı çiçeklerden oluşan bir buket bıraktı.

Anma töreni sonrasında bir konuşa yapan Metin Öztürk, Ali Sami Yen'in önemli bir bakış açısıyla Galatasaray'ı kurduğunu belirterek, "O yıllar futbol yeni oynanıyor. Kurucu başkanımızın 'İngilizler gibi oynamak. Bir takım olmak. En önemlisi yabancıları yenmek.' şeklinde mesajı var. Cumhuriyetin 100. yılını kutluyoruz. Sayın Başkanımız Dursun Aydın Özbek Başkanımız da vizyonu çizmişti. 'Cumhuriyetin 100. yılında Galatasaray şampiyon olacak' dedi. Cumhuriyetimizin 100. yılıyla Ali Sami Yen başkanımızın 1905 yılında ortaya koyduğu vizyon bugün Galatasaray'da birleşti. Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynuyoruz. Gruplara kalacağız ve kurucu başkanımızın bize emrettiği, rotayı çizdiği gibi Galatasaray Lisesi'nden ışıldayan Galatasarayımızı inşallah Avrupa'da bu sene en iyi şekilde temsil edeceğiz. Tekrar Kurucu Başkanımızın ve arkadaşlarının ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun." diye konuştu.

Divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan ise "Galatasaray, Cumhuriyetimizin yüzüdür ve yüz akıdır. Kulübü, dernekleri, vakıfları ve taraftar gruplarıyla Cumhuriyetimizi çok iyi temsil etmektedir. Başta Kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşlarını bu vesileyle rahmet ve özlemle anıyoruz." dedi.

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