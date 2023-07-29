Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı mağarada, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

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MSB'den yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mağarada yapılan aramalarda, 6 el bombası, bir RPG-7 roketatar, bir 9m113 Konkurs m ve rampası, 3 RPG-7 antitank mühimmatı, 20 120 mm havan mühimmatı, bir top mühimmatı, 300 12.7 uçaksavar fişeği, 3 RPG-7 sevk fişeği, 175 5.56 fişek, 6 şarjör, bir EYP ateşleme düzeneği, bir termal dürbün, bir kamera, bir aksiyon kamerası, 2 kamera bataryası, 2 termal alt üst kıyafet, 2 termal başlık ve bir termal şemsiye bulundu.