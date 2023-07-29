BIST 7.067
DOLAR 26,88
EURO 29,64
ALTIN 1.693,14
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Toyota, ilk 6 ayda global satışlarını yüzde 5,1 artırdı!

Toyota, ilk 6 ayda global satışlarını yüzde 5,1 artırdı!

Toyota, 2023'ün ilk yarısında da istikrarlı yükselişini devam ettirdi. Şirket, ilk 6 ayda 4 milyon 937 bin araç sattı.

Abone ol

Açıklanan resmi rakamlara göre Toyota, 2023'ün ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 daha fazla araç satışı gerçekleştirdi ve 4 milyon 937 bin araç sattı.

Toyota'nın Japonya'daki satışları yüzde 33 artarak 878 bin adet oldu. Amerika’da 1.2 milyonun üzerinde satış adedi elde eden Toyota, Asya'da da 1,5 milyon civarında araç satışı gerçekleştirdi. Avrupa'da da satışlarını artıran Toyota, bu dönemde 570 binin üzerinde araç satışı elde etti.

Bununla birlikte global olarak hibrit araçlara ilgi artmaya devam etti. Geçen yılın aynı dönemine göre ilk 6 ayda yüzde 20 artarak 1,6 milyon oldu. Bununla birlikte Toyota'nın hibrit, plug-in hibrit, yakıt hücreli ve tam elektrikli araçlarından oluşan çevreci ürün gamında ise satışlar, yüzde 23 artarak 1 milyon 710 bini aştı.

Çip tedarik sorunlarının iyileşme trendine girmesinin de katkısıyla birlikte global üretim de yüksek taleple birlikte artış gösterdi. Geçen yıla göre yüzde 12 artışla birlikte 4,9 milyona yakın araç üretimi yapıldı. Bunun 3,2 milyonu Japonya dışında gerçekleşirken, 1,6 milyondan daha fazlası Japonya'da üretildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Ali Sami Yen, vefatının 72. yıl dönümünde kabri başında anıldı
Ali Sami Yen, vefatının 72. yıl dönümünde kabri başında anıldı
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Gizem Yavuz'u kadrosuna kattı!
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Gizem Yavuz'u kadrosuna kattı!
Fatih Erbakan'dan Millet İttifakı'na gönderme: Yüzde 8 oy olan HDP ile bilmediğimiz ne pazarlıklar yapıldı?
Fatih Erbakan'dan Millet İttifakı'na gönderme: Yüzde 8 oy olan HDP ile bilmediğimiz ne pazarlıklar yapıldı?
Türkiye ilk maçında Ukrayna'yı 19-6 yendi!
Türkiye ilk maçında Ukrayna'yı 19-6 yendi!
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan orman yangını açıklaması! Yangınların sebebi ne?
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan orman yangını açıklaması! Yangınların sebebi ne?
Sokak röportajında 'asgari ücretliler ölsün' demişti! Hırsızlık yaparken yakalandı dayak yedi
Sokak röportajında 'asgari ücretliler ölsün' demişti! Hırsızlık yaparken yakalandı dayak yedi
Güney Kore Dışişleri Bakanı, Ankara'daki Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nı ziyaret etti
Güney Kore Dışişleri Bakanı, Ankara'daki Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nı ziyaret etti
Göç İdaresi Başkanlığı İstanbul'da kaydı olmayan Suriyeliler için süre verdi
Göç İdaresi Başkanlığı İstanbul'da kaydı olmayan Suriyeliler için süre verdi
Real Madrid Socutu'ndan Semih Kılıçsoy açıklaması
Real Madrid Socutu'ndan Semih Kılıçsoy açıklaması
Tunceli’de izinsiz gösteri yapmak isteyen 7 kişi gözaltına alındı!
Tunceli’de izinsiz gösteri yapmak isteyen 7 kişi gözaltına alındı!
Mobilya sektörünün 2028 ihracat hedefi 12 milyar dolar!
Mobilya sektörünün 2028 ihracat hedefi 12 milyar dolar!