BIST 7.067
DOLAR 26,88
EURO 29,64
ALTIN 1.693,14
HABER /  GÜNCEL

Aile hekimlerine verilen ihtar puanı uygulaması kaldırıldı!

Aile hekimlerine verilen ihtar puanı uygulaması kaldırıldı!

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle aile hekimlerine verilen ihtar puanı uygulaması kaldırıldı

Abone ol

"Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Önceki yönetmelikte yer alan, denetimlerde tespit edilen aksaklıklar nedeniyle ihtar puanı verilen ve bu puanları belli miktara ulaşan aile hekimlerinin sözleşmelerinin feshedildiği düzenlemede, Anayasa Mahkemesi'nin 21 Haziran 2022 tarihli ve E.2022/43-K.2022/81 sayılı kararı gereğince değişikliğe gidildi.

İhtar puanı verilmesi uygulamasının kaldırıldığı yönetmelik değişikliğiyle aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının uyacağı disiplin kuralları yeniden düzenlendi.

Buna göre, aile hekimlerinin disiplin işlemlerinde de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan hükümler uygulanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de 17 yaşındaki kız pencereden düştü
Kocaeli'de 17 yaşındaki kız pencereden düştü
Erman Toroğlu 'bir duyum aldım' diyerek Ali Koç'la ilgili iddiayı açıkladı
Erman Toroğlu 'bir duyum aldım' diyerek Ali Koç'la ilgili iddiayı açıkladı
İstanbulspor'da Guri'nin sözleşmesi feshedildi!
İstanbulspor'da Guri'nin sözleşmesi feshedildi!
Kenya kodlamayı ilköğretim müfredatına koydu!
Kenya kodlamayı ilköğretim müfredatına koydu!
Toyota, ilk 6 ayda global satışlarını yüzde 5,1 artırdı!
Toyota, ilk 6 ayda global satışlarını yüzde 5,1 artırdı!
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Ali Sami Yen, vefatının 72. yıl dönümünde kabri başında anıldı
Ali Sami Yen, vefatının 72. yıl dönümünde kabri başında anıldı
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Gizem Yavuz'u kadrosuna kattı!
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Gizem Yavuz'u kadrosuna kattı!
Fatih Erbakan'dan Millet İttifakı'na gönderme: Yüzde 8 oy olan HDP ile bilmediğimiz ne pazarlıklar yapıldı?
Fatih Erbakan'dan Millet İttifakı'na gönderme: Yüzde 8 oy olan HDP ile bilmediğimiz ne pazarlıklar yapıldı?
Türkiye ilk maçında Ukrayna'yı 19-6 yendi!
Türkiye ilk maçında Ukrayna'yı 19-6 yendi!
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan orman yangını açıklaması! Yangınların sebebi ne?
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan orman yangını açıklaması! Yangınların sebebi ne?
Sokak röportajında 'asgari ücretliler ölsün' demişti! Hırsızlık yaparken yakalandı dayak yedi
Sokak röportajında 'asgari ücretliler ölsün' demişti! Hırsızlık yaparken yakalandı dayak yedi