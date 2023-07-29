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Kocaeli'de 17 yaşındaki kız pencereden düştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de 17 yaşındaki kız pencereden düştü

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 17 yaşındaki kız, 8 katlı binanın ikinci katındaki pencereden dengesini kaybederek yere çakıldı. 

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Olay, Gebze ilçesi 1213 Sokakta bulunan 8 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dengesini kaybeden 17 yaşındaki Edanur Ç., 3.5 metrelik yükseklikten yere çakıldı.

Olayı fark eden bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Genç kızın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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