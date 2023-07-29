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Erman Toroğlu 'bir duyum aldım' diyerek Ali Koç'la ilgili iddiayı açıkladı

Erman Toroğlu 'bir duyum aldım' diyerek Ali Koç'la ilgili iddiayı açıkladı

Futbol yorumcusu eski hakem Erman Toroğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında aldığı duyumu paylaştı. Toroğlu, "Ömer Koç'un çok yorulduğu, artık ayrılmak istediği ve işin başına da Ali Koç'un geçeceği şeklinde..." dedi.

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Sabah yazarı Erman Toroğlu, yeni sezon öncesi transferleri ve takımları değerlenrirdi.

Toroğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la ilgili "Bir duyum aldım" diyerek bomba etkisi yaratacak bir iddiayı paylaştı:

İşin başına Ali Koç geçebilir

"Kaliteli olmayan, heyecanı yüksek biz sezon bizi bekliyor. Neden? Ali Koç'un son sezonu. Bundan sonra Fenerbahçe Başkanlığı'nda kalır mı, bilmiyorum. Bir duyumum var, doğru mu değil mi bilemem ama duyum. Ömer Koç'un çok yorulduğu, artık ayrılmak istediği ve işin başına da Ali Koç'un geçeceği şeklinde...

Bu bir duyum. Peki bu duyum, gerçekleşirse Ali Koç'lu Fenerbahçe şampiyon olmazsa ne olur, olursa ne olur? Onu bilme şansımız sıfır. Bekleyip göreceğiz. Yani her konuda güzel bir sezon (ama kalite olarak değil, heyecan ve tempo olarak) biz gazetecileri ve televizyoncuları bekliyor. Allah bu ortamı yaratan herkesten razı olsun! TFF de dahil."

3 büyüklerin durumu

"Beğendiniz mi 3 büyük takımı? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarını seyrettim. Hepsinin rakipleri bizim Süper Lig'de düşme mücadelesi yaparlar ve birkaçı düşer. Fenerbahçe daha hazırlıklı gözüktü. Yalnız burada İsmail Kartal ile Okan Buruk'un dikkatimi çeken iki cümlesi var. Birinci gün oynayan Galatasaray'ın hocası Okan Buruk dedi ki, "Biz Avrupa maçlarına yüzde 100 hazırız". İkinci gün oynayacak olan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Biz yüzde 50 hazırız" dedi. Ama maçlarını seyrettiğimde Okan'ın takımının yüzde 50 bile hazır olmadığını, İsmail'in takımının yüzde 50'nin üzerinde hazır olduğunu gördüm.

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