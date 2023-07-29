A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Fenerbahçeli oyuncularına alkış yağmuru

Milletler Ligi turnuvasında şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Fenerbahçeli oyuncuları Eda Erdem Dündar, Melissa Vargas, Aslı Kalaç ve Gizem Örge ile takım menajeri Pelin Çelik, kulübün Yüksek Divan Kurulu toplantısına katıldı.

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Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam eden Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılan milliler, ayakta alkışlandı.

Sahneye çağrılan oyuncuları tek tek tebrik eden Başkan Ali Koç, "Milli takımın bel kemiği, Fenerbahçe'nin sporcuları, hepinizle gurur duyduk." dedi.

Bu başarının tesadüf olmadığını ve devam edeceğini aktaran Koç, "Bunun tohumları yıllar önce atıldı ve şimdi meyve veriyor. Erkeklerde de benzer bir yoluculuk devam ediyor onların daha gidecek yolu var. Allah'ın izniyle olimpiyatlara hem erkek hem kadın milli takımı olarak katılacak 2-3 ülkeden biri olma ihtimalimiz var. İnşallah o da gerçekleşir. Bu çılgın kadın Melissa Vargas'a mikrofonu vereceğim. Aidiyet duygusu zaten saç stilinden belli; sarı-lacivert saçı turnuva boyunca bize gösterdi. Allah kazadan beladan korusun sizi. Çünkü sizinle çok yolumuz var." diye konuştu.

Gizem Örge: Uzun yıllardır milli takımda bulunamıyordum

Ali Koç'un sırayla mikrofon verdiği oyuncular ve antrenörler de duygularını anlattı.

Herkesi sevgiyle kucakladığını anlatan Eda Erdem, "Şampiyonluk kazanmanın verdiği mutluluğu paylaşıyoruz bugün burada. Ülkemizi ve Fenerbahçe'yi temsil ederken burada olmam benim için mutluluk verici bir olay. Destek ve güveniniz bizlere güç, enerji verdi. Kulübümüzün voleybola verdiği katkılar da ülke voleybolu için çok önemli. Milli takımla ve kulüp sezonunda da güzel işler başarmayı umuyoruz. Çok iyi bir takımız zaten. Sizlerin desteğiyle başaracağımıza inanıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Milli oyuncu Gizem Örge, "Türk voleybol tarihinin en büyük başarısını Fenerbahçe Kulübü çatısı altında hep birlikte kutluyoruz. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Uzun yıllardır milli takımda bulunamıyordum. Fenerbahçe ailesine emek verdiğim yıllarda böyle bir başarıya layık olmak beni ekstra gururlandırıyor. İyi ki Fenerbahçeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Aslı Kalaç, şu an dünya birincisi olduklarına dikkati çekerek, "Çok mutlu, gururluyuz. Bu gururu da Fenerbahçe ailemizle beraber burada paylaştığımız için çok mutluyuz. Darısı milli takımla ve kulübümüzle beraber nice kupalara." şeklinde görüş belirtti.

Türkçe "Merhaba" diyerek sözlerine başlayan Melissa Vargas ise burada bulunduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye daha fazla başarı kazandırmak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu an için çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Simla Türker Bayazıt: Kaptanımızın son servisi gözyaşları içinde atması hepimizi ağlattı

Milli takım ve Fenerbahçe Opet voleybol takımının menajeri Pelin Çelik de Fenerbahçeliliğinin babasından kalan bir miras olduğunu anlattı.

Çelik, "Benim için çok büyük bir hayal gerçekleşti. 100 ve 101. yıllarda Fenerbahçe formasını giyme şerefine layık oldum. Ama şampiyonluk yaşamamıştım. Bu, yöneticiyken nasip oldu. Beni ailenin bir parçası olarak kabul ettiğinizi için çok teşekkür ederim, minnettarım. Önünüzde olmak çok büyük onur. Çok büyük başarılarla birlikte, Fenerbahçe ile el ele, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında daha nice kupalar kaldıracağız." diye konuştu.

Bir konuşma yapan voleyboldan sorumlu kulübün yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt da şunları söyledi:

"Bu tarihi başarının altında büyük emekler, büyük alınteri, çokça gözyaşı, heyecan, motivasyon ve gurur var. Fenerbahçeli sporcularımızı, milli takımımızı gece yarılarında seyrederken büyük onur ve gururla, mutlulukla seyrettim. Ama kaptanımızın son servisi gözyaşları içinde atması, eminim buradakileri, hepimizi ağlatmıştır. Şu an çok heyecanlıyım. İyi ki varsınız iyi ki Fenerbahçe'desiniz."