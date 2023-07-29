BIST 7.067
DOLAR 26,88
EURO 29,64
ALTIN 1.693,14
HABER /  DÜNYA

Avrupa Birliği, Nijer'deki darbe yönetimini tanımayacağını açıkladı!

Avrupa Birliği, Nijer'deki darbe yönetimini tanımayacağını açıkladı!

Avrupa Birliği (AB), Nijer'deki askeri darbenin ardından oluşturulan yönetimi tanımayacağını, bu ülkeye yönelik yardımı ve işbirliğini askıya aldığını bildirdi.

Abone ol

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Nijer'deki askeri darbeyle ilgili açıklamasında, darbenin ardından değişen yönetimi tanımadıklarını ve tanımayacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un demokratik şekilde seçildiğini, Nijer'in tek meşru yöneticisi olduğunu vurgulayan Borrell, darbeci askerlere Bazum'u derhal ve şartsız serbest bırakma çağrısında bulundu.

Borrell, Nijer'de anayasal düzenin yeniden tesisi için çalışmaya devam edeceklerini, ülkenin kurumlarının bütünlüğüne yönelik saldırının AB-Nijer ilişkileri için sonuçları olacağını belirterek, "Bu çerçevede bütçe desteğinin derhal kesilmesine ek olarak, güvenlik alanındaki tüm işbirliği süresiz olarak askıya alınmıştır." ifadesini kullandı.

Nijer'de 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına bağlı unsurlar, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u alıkoymuş, akşam ise televizyondan darbe bildirisi okuyarak yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Silahlı Kuvvetler de "Güvenlik güçlerinin farklı unsurları arasında kan dökülmesinin önüne geçmek, Cumhurbaşkanı Bazum ve ailesinin fiziksel bütünlüğünü korumak için" darbeyi desteklediğini açıklamıştı.

Darbenin arkasında, yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin olduğu ortaya çıkmıştı. Tchiani, askeri darbe sonrası geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fransa Müslüman genci konuşuyor! Yangından kurtardığı 17 kişiyle Fransa'nın kahramanı oldu
Fransa Müslüman genci konuşuyor! Yangından kurtardığı 17 kişiyle Fransa'nın kahramanı oldu
Kaza yapan aracı görüntülemeye çalışan kadın İHA muhabirini, tehdit etti
Kaza yapan aracı görüntülemeye çalışan kadın İHA muhabirini, tehdit etti
Türkiye'de modernize edilen Azerbaycan'ın Su-25 uçağı ilk testini geçti!
Türkiye'de modernize edilen Azerbaycan'ın Su-25 uçağı ilk testini geçti!
İrlanda, sanatçı Sinead O'Connor'ın yasını tutuyor 'Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor' demişti
İrlanda, sanatçı Sinead O'Connor'ın yasını tutuyor 'Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor' demişti
Şanlıurfa'da Balıklıgöl'ün zemini dalgıçlar tarafından temizleniyor!
Şanlıurfa'da Balıklıgöl'ün zemini dalgıçlar tarafından temizleniyor!
Milli sporcuların öğretmen olarak atanmasına ilişkin düzenlemede değişiklik!
Milli sporcuların öğretmen olarak atanmasına ilişkin düzenlemede değişiklik!
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Fenerbahçeli oyuncularına alkış yağmuru
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Fenerbahçeli oyuncularına alkış yağmuru
Fırtınada birbirine çarpan elektrik telleri yangın çıkarmış!
Fırtınada birbirine çarpan elektrik telleri yangın çıkarmış!
2018'de bombalı saldırıda gazi olmuştu! MSB acı haberi duyurdu
2018'de bombalı saldırıda gazi olmuştu! MSB acı haberi duyurdu
Sıcaklar sürüyor! İstanbul’daki barajlarda son durum nasıl?
Sıcaklar sürüyor! İstanbul’daki barajlarda son durum nasıl?
ABD ve Avustralya arasında çoklu roketatar sistemi planı!
ABD ve Avustralya arasında çoklu roketatar sistemi planı!
Türkiye’de yaşayan pasaportsuz Azerbaycan vatandaşlarına müjde!
Türkiye’de yaşayan pasaportsuz Azerbaycan vatandaşlarına müjde!