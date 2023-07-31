BIST 7.245
DOLAR 26,96
EURO 29,76
ALTIN 1.696,70
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Mazerete bağlı tayin başvuru tarihleri! Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları

Mazerete bağlı tayin başvuru tarihleri! Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları

Mazerete bağlı yer değiştirme sürecinin ayrıntıları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları, 7-14 Ağustos'ta alınacak.

Abone ol

MEB'in (Milli Eğitim Bakanlığı) internet sitesinde, "2023 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu" yayımlandı. Duyuruya göre, kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları alınacak. Peki, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak?

İkinci aşamada 17-21 Ağustos'ta

Duyuruya göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler birinci aşamada, 7-14 Ağustos'ta belgeleriyle mazeretlerini bildirecek. Ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 17-21 Ağustos'ta tercih başvurusunda bulunabilecek.

Atamalar 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri de 24 Ağustos itibarıyla yapılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
TÜRK-İŞ açıkladı: Yoksulluk sınırı 37 bin 974 lira oldu!
TÜRK-İŞ açıkladı: Yoksulluk sınırı 37 bin 974 lira oldu!
Artvin'de taktir toplayan hareket! Tam 22 yıldır kan bağışında bulunuyor.
Artvin'de taktir toplayan hareket! Tam 22 yıldır kan bağışında bulunuyor.
Manisa'da hızlı tren şantiyesinde gaz sızıntısı! İşçiler baygın halde bulundu
Manisa'da hızlı tren şantiyesinde gaz sızıntısı! İşçiler baygın halde bulundu
Zelenskiy: Rusya konutları ve üniversite binasını vurdu, ölü ve yaralılar var!
Zelenskiy: Rusya konutları ve üniversite binasını vurdu, ölü ve yaralılar var!
Kahramanmaraş'ta 112 bin 414 deprem konutu yapılacak!
Kahramanmaraş'ta 112 bin 414 deprem konutu yapılacak!
İstiklal Caddesinde büyük panik! Çocuğunu kaybeden turiste vatandaşlar yardım etti
İstiklal Caddesinde büyük panik! Çocuğunu kaybeden turiste vatandaşlar yardım etti
Kırklareli'nde bir haftada 186 düzensiz göçmen yakalandı!
Kırklareli'nde bir haftada 186 düzensiz göçmen yakalandı!
31 Temmuz İZBAN çalışıyor mu, son durum! İzmir metro, tramvay çalışıyor mu çalışmıyor mu?
31 Temmuz İZBAN çalışıyor mu, son durum! İzmir metro, tramvay çalışıyor mu çalışmıyor mu?
Su ürünleri ihracatı, yılın ilk yarısında 829 milyon dolara ulaştı!
Su ürünleri ihracatı, yılın ilk yarısında 829 milyon dolara ulaştı!
Dünyanın kırmızı listesinde! O hayvana Tunceli ev sahipliği yapıyor
Dünyanın kırmızı listesinde! O hayvana Tunceli ev sahipliği yapıyor
CHP kulislerinde konuşuluyor Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu planı ortaya çıktı
CHP kulislerinde konuşuluyor Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu planı ortaya çıktı
"İslam medeniyeti güzel bir şifa mirasına sahipti"
"İslam medeniyeti güzel bir şifa mirasına sahipti"