Mazerete bağlı tayin başvuru tarihleri! Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları

Mazerete bağlı yer değiştirme sürecinin ayrıntıları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları, 7-14 Ağustos'ta alınacak.

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MEB'in (Milli Eğitim Bakanlığı) internet sitesinde, "2023 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu" yayımlandı. Duyuruya göre, kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları alınacak. Peki, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak?

İkinci aşamada 17-21 Ağustos'ta

Duyuruya göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler birinci aşamada, 7-14 Ağustos'ta belgeleriyle mazeretlerini bildirecek. Ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 17-21 Ağustos'ta tercih başvurusunda bulunabilecek.

Atamalar 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri de 24 Ağustos itibarıyla yapılacak.