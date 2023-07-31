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Kahramanmaraş'ta 112 bin 414 deprem konutu yapılacak!

Kahramanmaraş'ta 112 bin 414 deprem konutu yapılacak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Kahramanmaraş'ımıza 82 bin 104 konut, 30 bin 310 köy evi olmak üzere, toplamda 112 bin 414 konut yapacağız. 19 bin 418 konutun inşasına başladık.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş'a 82 bin 104 konut, 30 bin 310 köy evi olmak üzere, toplam 112 bin 414 konutun yapılacağını bildirdi.

Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yaralarının sarılması için çalışmalara aralıksız devam edildiğini dile getirdi.

Çalışmalara ilişkin son durumu değerlendiren Özhaseki, toplam 112 bin 414 konutun yapılacağı Kahramanmaraş'ta, ihalesi tamamlanan 19 bin 418 konutun inşaatının hızla yükseldiğini belirtti.

Bakan Özhaseki, "Kahramanmaraş'ımıza 82 bin 104 konut, 30 bin 310 köy evi olmak üzere, toplamda 112 bin 414 konut yapacağız. 19 bin 418 konutun inşasına başladık. Vatandaşlarımız sağlam ve güvenli yuvalarına yerleşene kadar biz buradayız." ifadesini kullandı.

"Sosyal donatı alanları yapılacak"

Açıklamaya göre, ilk etapta ihalesi yapılmış deprem konutları, Kahramanmaraş'ın, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Dulkadiroğlu, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Onikişubat, Nurhak, Pazarcık, Türkoğlu ilçelerinde inşa ediliyor.

Depremzede vatandaşların tüm ihtiyaçları düşünülerek tünel kalıp ve radye temel sistemi ile yatay mimariye uygun yapılan konutlar, zemin artı 3 ve zemin artı 4 katı geçmeyecek. 2+1 evlerin 85 metrekare, 3+1 evlerin de 105 metrekare tasarlandığı konutlarda, ailenin ortak vakit geçirme alanı salon, mutfak, çocuk ve ebeveyn odaları yer alıyor.

Bölgede konutların yanı sıra çocuk oyun alanları, peyzaj çalışmaları, sosyal donatı alanları, camiler ve otoparklar da inşa edilecek.

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