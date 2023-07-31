BIST 7.245
DOLAR 26,96
EURO 29,76
ALTIN 1.696,70
HABER /  GÜNCEL

İstiklal Caddesinde büyük panik! Çocuğunu kaybeden turiste vatandaşlar yardım etti

İstiklal Caddesinde büyük panik! Çocuğunu kaybeden turiste vatandaşlar yardım etti

Taksim İstiklal Caddesi'nde çocuğuyla gezen turist kadın çocuğunu kaybedince büyük panik yaşadı. Kaybolan çocuk vatandaşların yardımıyla bulundu.

Abone ol

İstanbul’un en hareketli yerlerinden biri olan İstiklal Caddesi’nde gezen turist anne, 8 yaşındaki çocuğunu kaybetti. Çocuğu kaybolan annenin yardımına caddede bulunan vatandaşlar koştu.

Cadde boyunca koşarak ve çocuğun ismini bağırarak arayan anne vatandaşların yardımıyla çocuğuna kavuştu. Yaşanılan panik, çocuğun bulunmasıyla sevinç tablosuna döndü. Kardeşine sarılarak ağlayan abiyi ve aileyi görenler duygusal anlar yaşadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kırklareli'nde bir haftada 186 düzensiz göçmen yakalandı!
Kırklareli'nde bir haftada 186 düzensiz göçmen yakalandı!
31 Temmuz İZBAN çalışıyor mu, son durum! İzmir metro, tramvay çalışıyor mu çalışmıyor mu?
31 Temmuz İZBAN çalışıyor mu, son durum! İzmir metro, tramvay çalışıyor mu çalışmıyor mu?
Su ürünleri ihracatı, yılın ilk yarısında 829 milyon dolara ulaştı!
Su ürünleri ihracatı, yılın ilk yarısında 829 milyon dolara ulaştı!
Dünyanın kırmızı listesinde! O hayvana Tunceli ev sahipliği yapıyor
Dünyanın kırmızı listesinde! O hayvana Tunceli ev sahipliği yapıyor
CHP kulislerinde konuşuluyor Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu planı ortaya çıktı
CHP kulislerinde konuşuluyor Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu planı ortaya çıktı
"İslam medeniyeti güzel bir şifa mirasına sahipti"
"İslam medeniyeti güzel bir şifa mirasına sahipti"
Fenerbahçe'nin Zimbru maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Zimbru maçı kamp kadrosu belli oldu
Tarım Kredi ürünleri yıl sonu itibarıyla 4 bin noktada satılacak
Tarım Kredi ürünleri yıl sonu itibarıyla 4 bin noktada satılacak
Kırşehir'de acı kaza! Kamyonet hakimiyeti kaybetti: 2 ölü, 3 yaralı
Kırşehir'de acı kaza! Kamyonet hakimiyeti kaybetti: 2 ölü, 3 yaralı
Usta senarist Safa Önal hayatını kaybetti!
Usta senarist Safa Önal hayatını kaybetti!
TİKA, Hırvatistan'da "reçel üretim hattı" kurdu
TİKA, Hırvatistan'da "reçel üretim hattı" kurdu
Çocuk ve aile dostu yapımlar ödüllendirilecek
Çocuk ve aile dostu yapımlar ödüllendirilecek