İstiklal Caddesinde büyük panik! Çocuğunu kaybeden turiste vatandaşlar yardım etti

Taksim İstiklal Caddesi'nde çocuğuyla gezen turist kadın çocuğunu kaybedince büyük panik yaşadı. Kaybolan çocuk vatandaşların yardımıyla bulundu.Abone ol
İstanbul’un en hareketli yerlerinden biri olan İstiklal Caddesi’nde gezen turist anne, 8 yaşındaki çocuğunu kaybetti. Çocuğu kaybolan annenin yardımına caddede bulunan vatandaşlar koştu.
Cadde boyunca koşarak ve çocuğun ismini bağırarak arayan anne vatandaşların yardımıyla çocuğuna kavuştu. Yaşanılan panik, çocuğun bulunmasıyla sevinç tablosuna döndü. Kardeşine sarılarak ağlayan abiyi ve aileyi görenler duygusal anlar yaşadı.