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Artvin'de taktir toplayan hareket! Tam 22 yıldır kan bağışında bulunuyor.

Artvin'de taktir toplayan hareket! Tam 22 yıldır kan bağışında bulunuyor.

Artvin'de 55 yaşındaki bir kişi kan fazlalığı hastalığı nedeniyle düzenli olarak kan bağışında bulunuyor. 22 yıldır kan bağışı yapan adam birçok insana umut oluyor.

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Artvin'de ilçeye bağlı Dakvara mahallesinde yaşayan Necat Magunaci, halk arasında kan fazlalığı olarak bilinen polisitemi nedeniyle düzenli kan bağışında bulunmak zorunda. Kemik iliğinde kırmızı kan hücrelerinin aşırı üretilmesi sonucunda kanda kırmızı hücre sayısı artması nedeniyle A RH pozitif kan grubuna sahip olan Magunaci, Türk Kızılayı'na yaptığı kan bağışları sayesinde birçok kişinin sağlığına kavuşmasına vesile oldu.

Magunaci, ilçede kan bağışı rekorunu elinde bulunduruyor. Kırmızı kan hücre seviyesinin yüksek olması sebebiyle 2000-2022 yılları arasında, her ay düzenli kan bağışında bulunan Magunaci, bu yıl ise tekrarlayan yüksek kan seviyesi nedeniyle her ay Cuma günleri hastaneye gidip kan bağışlıyor.

Bugüne kadar 84 kez kan bağışında bulunan Necat Magunaci, sağlığı elverdiği müddetçe kan vermeye devam edeceğini söyledi. Magunaci, “Kan vermeye 35 yaşında başladım. Bu zamana kadar 84 kez kan verdim. Baş ağrısı ve halsizlik şikâyeti ile doktora gittiğimde doktor bana kan seviyemin çok yüksek olduğu söyledi. Bu nedenle bende 3 ay ara ile kan vermeye başladım. Ancak son bir yıl ara vermiştim. Şikâyetlerim yine baş gösterince Haziran ayından beri her Cuma günü yine kan vermeye başladım” ifadelerini kullandı.

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