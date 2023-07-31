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Manisa'da hızlı tren şantiyesinde gaz sızıntısı! İşçiler baygın halde bulundu

Manisa'da hızlı tren şantiyesinde gaz sızıntısı! İşçiler baygın halde bulundu

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde devam eden hızlı tren projesinin şantiye alanındaki tünelde gaz sızıntısından etkilenerek mahsur kalan 2 işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Tünelden baygın halde kurtarılan işçilerden birinin durumu ağır.

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İzmir-Ankara Hızlı Tren projesinin Alaşehir ilçesi bölümündeki şantiyede, gaz zehirlenmesi meydana geldi. İddiaya göre, şantiye alanındaki tünelde çalışan 4 işçi, tünel içerisinde araçla seyir halindeyken gaz sızıntısına maruz kaldı. Geri dönmek isterken araç, tünel içindeki balçığa saplandı.

İşçilerden 2'si araçtan inerek kendi imkanlarıyla tünelden çıkarken, diğer 2 işçi aracın bulunduğu yerde mahsur kaldı. Bölgeye sağlık ekipleriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AFAD ve Soma'daki maden işçilerinden oluşan bir ekip sevk edildi.

2 saat sonra baygın halde çıkarıldılar

Bölgeye ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hemen gaz maskesi ve özel kıyafetlerini giyerek araçla tünele girdi. Mahsur kalan işçilerin bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler, 2 işçiyi kendi araçlarına alarak tünelin dışındaki sağlık ekiplerine teslim etti.

Baygın halde olan işçiler Muhammet Yavuz ve Yaşar Nacaroğlu'na sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahale yapıldı.

İşçiler daha sonra Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edilirken, birinin durumu ağır olduğu belirtildi.

Olay yerine gelen Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör de incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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