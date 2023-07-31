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Düğün günü kıyamete döndü! Gelin almadan dönen araçlar kaza yaptı

Düğün günü kıyamete döndü! Gelin almadan dönen araçlar kaza yaptı

Afyonkarahisar'da gelin almadan dönen araç kontrolü kaybetti. Aydınlatma direğine çarpan araç daha sonra tıra çarptı. Kazada biri ağır üç kişi yaralandı.

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Olay, Afyonkarahisar-Konya kara yolu üzerindeki Işıkla beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.A. (33) isimli kadın sürücünün kullandığı 03 VN 239 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç orta refüje girip aydınlatma direğini yıktıktan sonra karşı yönde gelen tıra çarpıp sonrasında şarampole girdi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü ile E.K. ve D.Ö.E.’yi ambulanslar ile hastaneye kaldırdı. Yaralılardan sürücü D.A.’nı sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazaya karışan aracın hafta sonu gelin almaktan döndüğü belirtilirken, araç dışına fırlayan gelin duvağı ile davetiyeler ise dikkatlerden kaçmadı. Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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