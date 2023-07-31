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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Laçin Yolu Azerbaycan toprağıdır!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Laçin Yolu Azerbaycan toprağıdır!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Laçin yolu Azerbaycan toprağıdır. Azerbaycan hangi tedbiri gerekli görüyorsa onu alır ve almak da en büyük egemenlik haklarından biridir!

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Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. İki bakan görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Fidan toplantıda önemli açıklamalar yaptı.

"Bölgesel istikrara giden yol kapsamlı bir barış anlaşmasından geçiyor. Bunun için Zengezur bağlantısının açılması büyük öneme sahip" diyen Hakan Fidan, "Bizim inancımız bir an önce Ermenistan’la Azerbaycan arasındaki anlaşmaların imzalanması. Türkiye’nin de böylece Ermenistan’la ilişkilerini normalleştirerek Kafkasya’da Azerbaycan, Türkiye ve Ermenistan’ın merkezinde bulunduğu bir ekonomik ve istikrar kalkınma sürecinin bir an önce başlaması." şeklinde konuştu.

 Fidan, "Ermenistan ile normalleşme sürecini Azerbaycan ile yakın eşgüdüm içerisinde sürdürmekteyiz" dedi.

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