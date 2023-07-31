Çin ve BAE, ilk ortak hava tatbikatını Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde düzenleyecek!

Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ilk kez ortak hava tatbikatı yapacağı bildirildi.

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Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Falcon Shield-2023" isimli ortak tatbikatın Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yapılacağı belirtildi.

İki ülkenin ilk kez ortak hava tatbikatı gerçekleştireceği ifade edilen açıklamada, bu tatbikatla "iki ordu arasındaki işbirliğini derinleştirme, karşılıklı anlayış ve güveni artırmanın amaçlandığı" vurgulandı.