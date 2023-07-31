31 Temmuz 2023 altın fiyatları gram altın, çeyrek altın kaç TL? İslam Memiş gün verip uyardı
Yatırımcılar altın fiyatları ne kadar, yükseliş devam ediyor mu diye merak ediyor. Altın yeni haftaya yatay seyirle başladı. Geçtiğimiz haftalarda rekor kıran ve 1719 liraya yükselen gram altın 1.695 liradan işlem görüyor. Piyasa Uzmanı İslam Memiş de önümüzdeki dönemdeki yükselişe dikkat çekti.Abone ol
Altının gram fiyatı cuma günü 1.695 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.695 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.790 lira, Cumhuriyet altını 11.240 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı 1.955 dolardan işlem görüyor.
Analistler, küresel piyasalarda enflasyonist baskıların azalacağına yönelik öngörülerle pozitif bir seyir izlendiğini altın gibi güvenli limanlara talebin azaldığını belirtti.
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı
Piyasa Uzmanı İslam Memiş tv100'deki yazısında gün vererek uyardı ve şunları kaydetti:
Çarşamba ve cuma günleri oldukça önemli. Çarşamba günü yurt içi piyasalarda enflasyon verisi, cuma günü tarım dışı istihdam verisi yurt dışı piyasalar için oldukça önemli olacak.
Beraberinde döviz kurlarında ve altın ve gümüş fiyatlarında TL bazında yükselişler görebiliriz. Tüm enstrümanlarda geri çekilmelerin kalıcı olmayacağını, yükselişin devam edeceğini öngörüyorum.