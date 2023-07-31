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Eyyam-ı bahur bunalacak! Meteoroloji ve uzmanlardan peş peşe uyarılar o güne dikkat! İstanbul, Antalya, İzmir...

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Eyyam-ı bahur bunalacak! Meteoroloji ve uzmanlardan peş peşe uyarılar o güne dikkat! İstanbul, Antalya, İzmir...

Türkiye, çarşamba gününden itibaren çöl sıcakları, cehennem sıcakları ve Afrika sıcakları olarak da adlandırılan yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı "eyyam-ı bahur"un etkisine girecek. Meteoroloji'nin haritası alarm veriyor. Uzman isim o gün için uyardı...

Eyyam-ı bahur bunalacak! Meteoroloji ve uzmanlardan peş peşe uyarılar o güne dikkat! İstanbul, Antalya, İzmir...

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk geliyor.

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Eyyam-ı bahur bunalacak! Meteoroloji ve uzmanlardan peş peşe uyarılar o güne dikkat! İstanbul, Antalya, İzmir...

Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun, Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde etkisini göstermesi bekleniyor.

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Eyyam-ı bahur bunalacak! Meteoroloji ve uzmanlardan peş peşe uyarılar o güne dikkat! İstanbul, Antalya, İzmir...

 Prof. Dr. Hüseyin Toros, temmuz ayında Türkiye'nin Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgalarının etkisi altında kaldığını söyledi.

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Eyyam-ı bahur bunalacak! Meteoroloji ve uzmanlardan peş peşe uyarılar o güne dikkat! İstanbul, Antalya, İzmir...

Prof. Dr. Toros, serinleyen havanın çarşamba gününden itibaren yeniden ısınmaya başlayacağını anlatarak, şöyle devam etti:

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