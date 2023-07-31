Alkollü araç kullanandan ehliyetsize... Alanya'da ticari taksilere ceza yağdı
Antalya'nın Alanya ilçesinde ticari taksileri denetleyen jandarma ve polis ekipleri denetimde 10 sürücüye ceza yağdırdı.Abone ol
Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla Antalya'nın Alanya ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ile Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından 24-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında ticari taksi sürücülerine yönelik trafik denetlemeleri gerçekleştirildi.
Emniyet ve Jandarma bölgelerinde taksi sürücülerine yönelik yapılan uygulamalarda, 6 ticari taksi sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 4 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 2 sürücüye yetersiz ehliyetli araç kullanmaktan cezai işlem yapılırken, 1 sürücünün belgesi geri alındı, 1 araç trafikten men edildi.
Bin 255 ticari taksi ve sürücüleri denetlendiği uygulamada, 133 taksi sürücüsüne toplam 209 bin 409 TL idari para cezası uygulandı.