BIST 7.245
DOLAR 26,96
EURO 29,76
ALTIN 1.696,70
HABER /  POLİTİKA

CHP'li Gürsel Tekin'den Önder Sav'a tepki: İnsanlar kendi partisini ihbar etmez

CHP'li Gürsel Tekin'den Önder Sav'a tepki: İnsanlar kendi partisini ihbar etmez

CHP eski İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın "Kılıçdaroğlu 3 yıldan fazla görev yapamayacağı için, yapılması gereken Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi, Parti Meclisi'nin genel başkan yardımcılarından birini seçerek 45 gün içinde genel kurula gitmesi gerekir" sözlerine tepki gösterdi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet eden Sav, "Ben CHP'nin hırpalanmasını, yaralanmasını istemem. Sayın Kılıçdaroğlu 3 yıldan fazla görev yapamayacağı için, yapılması gereken Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi, Parti Meclisi'nin genel başkan yardımcılarından birini seçerek 45 gün içinde genel kurula gitmesi gerekir. Hukuk dolanılarak siyaset olmaz. Hukuk neyse onun çerçevesinde olmak durumundayız." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li Gürsel Tekin, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın sözlerine TV100'de katıldığı canlı yayında cevap verdi.

Tekin, ''Herkes istifa isteyebilir ama yargıyı tarif etmesi Sayın Sav’a yakışan bir tavır değildir, insanlar kendi partisini ihbar etmez" diyerek tepki gösterdi.

"Sav’a yakışan bir tavır değildir"

Tekin şu ifadeleri kullandı;

"Hukuken genel başkanın görevi bitmişse genel başkan yardımcısının bitmemesi olabilir mi böyle bir hukuksal sorun varsa, kaldı ki hiçbir hukuksal sorun yok, kurultay takvimi başlamıştır önümüzdeki günlerde büyük kurultay yapılacaktır. Herkes istifa isteyebilir ama yargıyı tarif etmesi Sayın Sav’a yakışan bir tavır değildir, insanlar kendi partisini ihbar etmez."

ÖNCEKİ HABERLER
Çalışmak için Kayseri'ye gelen ses sanatçısı rezidansın 7. katından düştü
Çalışmak için Kayseri'ye gelen ses sanatçısı rezidansın 7. katından düştü
Tekirdağ'da hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü!
Tekirdağ'da hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü!
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
MHP'den CHP'deki değişim tartışmalarıyla ilgili açıklama
MHP'den CHP'deki değişim tartışmalarıyla ilgili açıklama
Terzi dizisi Mustafa kim oynuyor? Peyami'nin babası hastalığı ne, ne oldu?
Terzi dizisi Mustafa kim oynuyor? Peyami'nin babası hastalığı ne, ne oldu?
Anadolu Üniversitesi çok sayıda bursuyla başarının yanında!
Anadolu Üniversitesi çok sayıda bursuyla başarının yanında!
Alkollü araç kullanandan ehliyetsize... Alanya'da ticari taksilere ceza yağdı
Alkollü araç kullanandan ehliyetsize... Alanya'da ticari taksilere ceza yağdı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Laçin Yolu Azerbaycan toprağıdır!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Laçin Yolu Azerbaycan toprağıdır!
Eyyam-ı Bahur ne demek, anlamı ne? İstanbul'da kaç gün sürecek, alarm verildi
Eyyam-ı Bahur ne demek, anlamı ne? İstanbul'da kaç gün sürecek, alarm verildi
Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Çeyrek Final Müsabakaları tamamlandı
Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Çeyrek Final Müsabakaları tamamlandı
Uşak'ta feci kaza! Araç takla attı: 1'i ağır 5 kişi yaralandı
Uşak'ta feci kaza! Araç takla attı: 1'i ağır 5 kişi yaralandı
İstanbul Havalimanı 17-23 Temmuz'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu!
İstanbul Havalimanı 17-23 Temmuz'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu!