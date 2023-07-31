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Çalışmak için Kayseri'ye gelen ses sanatçısı rezidansın 7. katından düştü

Çalışmak için Kayseri'ye gelen ses sanatçısı rezidansın 7. katından düştü

Kayseri'de genç ses sanatçısı, kaldığı rezidansın 7. katından aşağı düşerek hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, dün Kayseri Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı üzerindeki bir rezidansın 7. katında yalnız yaşayan A.D.Ç. (20), pencereden aşağı düştü.

Mazgalın içine düşen A.D.Ç.'yi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemelerin ardından A.D.Ç.'nin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından düştüğü mazgal kesilerek çıkartıldı.

Öte yandan, İzmir'den yaklaşık 1 ay önce çalışmak için Kayseri'ye geldiği öğrenilen A.D.Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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