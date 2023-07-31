BIST 7.190
DOLAR 26,93
EURO 29,74
ALTIN 1.703,98
HABER /  DÜNYA

Pakistan’da parti kongresi saldırısında ölü sayısı 54’e yükseldi!

Pakistan’da parti kongresi saldırısında ölü sayısı 54’e yükseldi!

Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde siyasi parti çalışanlarının katıldığı kongrede gerçekleştirilen intihar saldırısında ölü sayısı 54’e yükseldi.

Abone ol

Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Bajaur bölgesinde Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI-F) Partisi çalışanlarının katıldığı kongre sırasında intihar saldırısı gerçekleştirilmişti. Bugün yapılan açıklamada, ölü sayısının 54’e yükseldiği belirtilirken 83 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Polis soruşturmasının ardından saldırının arkasında terör örgütü DEAŞ’ın olduğu duyurulurken patlayıcıların yapımında kullanılan malzemelerin olay yerinde bulunduğu ve adli tıp raporlarının beklendiği açıklandı.

Pakistan’da, Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ile hükümet arasındaki ateşkesin bozulmasıyla aşırılık yanlıları tarafından bu yılın başlarında Peşaver şehrinde camiye düzenlenen bombalı saldırıda 100’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da orman yangını çıktı! Ekipler bölgede
İstanbul'da orman yangını çıktı! Ekipler bölgede
CHP'li Gürsel Tekin'den Önder Sav'a tepki: İnsanlar kendi partisini ihbar etmez
CHP'li Gürsel Tekin'den Önder Sav'a tepki: İnsanlar kendi partisini ihbar etmez
Çalışmak için Kayseri'ye gelen ses sanatçısı rezidansın 7. katından düştü
Çalışmak için Kayseri'ye gelen ses sanatçısı rezidansın 7. katından düştü
Tekirdağ'da hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü!
Tekirdağ'da hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü!
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
MHP'den CHP'deki değişim tartışmalarıyla ilgili CHP yönetimine tepki
MHP'den CHP'deki değişim tartışmalarıyla ilgili CHP yönetimine tepki
Terzi dizisi Mustafa kim oynuyor? Peyami'nin babası hastalığı ne, ne oldu?
Terzi dizisi Mustafa kim oynuyor? Peyami'nin babası hastalığı ne, ne oldu?
Anadolu Üniversitesi çok sayıda bursuyla başarının yanında!
Anadolu Üniversitesi çok sayıda bursuyla başarının yanında!
Alkollü araç kullanandan ehliyetsize... Alanya'da ticari taksilere ceza yağdı
Alkollü araç kullanandan ehliyetsize... Alanya'da ticari taksilere ceza yağdı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Laçin Yolu Azerbaycan toprağıdır!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Laçin Yolu Azerbaycan toprağıdır!
Eyyam-ı Bahur ne demek, anlamı ne? İstanbul'da kaç gün sürecek, alarm verildi
Eyyam-ı Bahur ne demek, anlamı ne? İstanbul'da kaç gün sürecek, alarm verildi
Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Çeyrek Final Müsabakaları tamamlandı
Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Çeyrek Final Müsabakaları tamamlandı