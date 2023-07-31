BIST 7.190
DOLAR 26,93
EURO 29,74
ALTIN 1.703,98
HABER /  SPOR

Beşiktaş, Ante Rebic transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Ante Rebic transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Hırvat futbolcu Ante Rebic'in transferi için kulübü Milan ve oyuncuyla görüşmelerin başladığını bildirdi.

Abone ol

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ante Rebic'in transferi konusunda, futbolcu ve kulübü AC Milan ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Rebic, dün İstanbul'a gelmişti. Havalimanında taraftarlar tarafından karşılanan Rebic burada kısa bir açıklamada bulunmuştu. Rebic, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. En yakın zamanda takım arkadaşlarımla ve hocamızla tanışmak istiyorum" demişti ve Beşiktaş'ta 7 numaralı formayı giyeceğini söylemişti.

123 maçta 29 gol, 17 asistlik performans

Son 4 sezonda Milan forması giyen Hırvat kanat oyuncusu, İtalyan ekibi ile çıktığı 123 maçta 29 gol attı, 17 kez de asist yaptı.

 Geçen sezon 31 karşılaşmada görev alan Rebic, 3 gol 2 asistlik katkıda bulundu. Ante Rebic 41 kez de Hırvatistan milli takımının formasını giydi.

ÖNCEKİ HABERLER
Terzi dizisi 2. sezon Dimitri'yi kim oynuyor, Dimitri'nin hikayesi gerçek mi?
Terzi dizisi 2. sezon Dimitri'yi kim oynuyor, Dimitri'nin hikayesi gerçek mi?
Pakistan’da parti kongresi saldırısında ölü sayısı 54’e yükseldi!
Pakistan’da parti kongresi saldırısında ölü sayısı 54’e yükseldi!
İstanbul'da orman yangını çıktı! Ekipler bölgede
İstanbul'da orman yangını çıktı! Ekipler bölgede
CHP'li Gürsel Tekin'den Önder Sav'a tepki: İnsanlar kendi partisini ihbar etmez
CHP'li Gürsel Tekin'den Önder Sav'a tepki: İnsanlar kendi partisini ihbar etmez
Çalışmak için Kayseri'ye gelen ses sanatçısı rezidansın 7. katından düştü
Çalışmak için Kayseri'ye gelen ses sanatçısı rezidansın 7. katından düştü
Tekirdağ'da hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü!
Tekirdağ'da hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü!
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
MHP'den CHP'deki değişim tartışmalarıyla ilgili CHP yönetimine tepki
MHP'den CHP'deki değişim tartışmalarıyla ilgili CHP yönetimine tepki
Terzi dizisi Mustafa kim oynuyor? Peyami'nin babası hastalığı ne, ne oldu?
Terzi dizisi Mustafa kim oynuyor? Peyami'nin babası hastalığı ne, ne oldu?
Anadolu Üniversitesi çok sayıda bursuyla başarının yanında!
Anadolu Üniversitesi çok sayıda bursuyla başarının yanında!
Alkollü araç kullanandan ehliyetsize... Alanya'da ticari taksilere ceza yağdı
Alkollü araç kullanandan ehliyetsize... Alanya'da ticari taksilere ceza yağdı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Laçin Yolu Azerbaycan toprağıdır!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Laçin Yolu Azerbaycan toprağıdır!