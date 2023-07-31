Beşiktaş, Ante Rebic transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Hırvat futbolcu Ante Rebic'in transferi için kulübü Milan ve oyuncuyla görüşmelerin başladığını bildirdi.

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Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ante Rebic'in transferi konusunda, futbolcu ve kulübü AC Milan ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Rebic, dün İstanbul'a gelmişti. Havalimanında taraftarlar tarafından karşılanan Rebic burada kısa bir açıklamada bulunmuştu. Rebic, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. En yakın zamanda takım arkadaşlarımla ve hocamızla tanışmak istiyorum" demişti ve Beşiktaş'ta 7 numaralı formayı giyeceğini söylemişti.

123 maçta 29 gol, 17 asistlik performans

Son 4 sezonda Milan forması giyen Hırvat kanat oyuncusu, İtalyan ekibi ile çıktığı 123 maçta 29 gol attı, 17 kez de asist yaptı.

Geçen sezon 31 karşılaşmada görev alan Rebic, 3 gol 2 asistlik katkıda bulundu. Ante Rebic 41 kez de Hırvatistan milli takımının formasını giydi.