Terzi dizisi Esvet ile Firüze aynı kişi mi? Terzi 2. sezon Esvet kim oynuyor, gerçek adı?

Netflix'in sevilen dizisi Terzi, 28 Temmuz'da 2. sezonu ile başladı. Dizinin 2. sezonunda da Esvet karakteri ön planda. Peyami ile yolları ayırmak zorunda kalan, istemese de Dimitri ile evlenen Esvet karakterine güzel oyuncu Şifa Nur Gül hayat veriyor. Peyami'nin evine Firüze adını kullanarak giren Şifanur Gül kimdir, dizileri hangisi?

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2. sezonu merakla beklenen dizi Terzi ile 28 Temmuz'da yayınlanmaya başladı. 3. sezon ne zaman gelir sorusu şimdiden sorulmaya başladı bile. Terzi, hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile seyirciyi eline geçirmeyi başardı. Dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri de Esvet oldu. Dimitri'nin karısı rolünü oynayan Esvet karakterine güzel oyuncu Şifanur Gül hayat veriyor. Daha önce Hayatımın Şansı dizisi ile ekranlarda olan Şifanur Gül. Hem duru güzelliği hem de oyunculuğu ile seyirciden tam not aldı.

Şifanur Gül kimdir?

Şifanur Gül, 1995'te Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Devlet Tiyatrosu Oyunculuk Anabilim Dalı mezun olan Gül, lise yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başladı. Gül, tiyatro oyunculuğu yaparken Focus Film sahibi Nilgün Sağyaşar’ın dikkatini çekti. 2019’da yayımlanan ''Sevdim Seni Bir Kere'' dizisinde kadın başrol oyuncusu olup Eylül karakterine hayat verdi.

Hayatımın Şansı

Kuş Uçuşu

Kırmızı Oda

Terzi

Yaratılan

Benim Adım Melek

Cam Tavanlar

Uyanış: Büyük Selçuklu

Sevdim Seni Bir Kere