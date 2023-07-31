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Genç piyanist Türkiye'nin gururu oldu! Moscow Meets Friends International Festivali'de sahne alacak

Genç piyanist Türkiye'nin gururu oldu! Moscow Meets Friends International Festivali'de sahne alacak

Rusya'da 20 yıldır düzenlenen Moscow Meets Friends International Festivali bu yıl da Moskova'da seyircileriyle buluşacak. 40 ülkeden beş bini aşkın müzisyenin başvurduğu festivalde genç piyanist Ali Keskin sahne alacak.

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Rusya Filarmoni Orkestrası Şefi ve Sanat Yönetmeni Vladimir Spivakov’un başkanlığını yaptığı festival, 2012 yılında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından insani yardım çalışmaları için Rusya Federasyonu Devlet Ödülü'ne ve 2013 yılında Moskova Hükümeti Ödülü'ne layık görüldü.

Festival, uluslararası insani işbirliği alanında en önemli ve umut verici projelerden biri olmayı sürdürüyor. Festivalin 20. yıl katılımcı listesi belli oldu. Bursa’da 4 yaşından bu yana piyanist Elena Çekiç’ten piyano eğitimi alan 10 yaşındaki Ali Keskin, 40'ı aşkın ülkeden yaklaşık beş bin müzisyenin başvurduğu festivale katılım hakkı kazanan 160 kişiden biri olmayı başardı.

Genç piyano sanatçısı Ali Keskin 7 Ekim 2023 tarihinde, Moskova Devlet Konservatuarı Çaykovski, Rachmaninov Salonu’nda sahne alacak olmasının yanı sıra çok değerli piyanistlerden masterclass dersleri alma fırsatı yakalayacak.

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