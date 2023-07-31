BIST 7.183
DOLAR 26,93
EURO 29,73
ALTIN 1.701,23
HABER /  GÜNCEL

2023/1. Dönem bekçilik sınavı ne zaman? Bekçilik sınav tarihi

2023/1. Dönem bekçilik sınavı ne zaman? Bekçilik sınav tarihi

2023/1. dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınav takvimi belli oldu. Sınava; 12 - 22 Haziran 2023 tarihleri arasında müracaatları şahsen alınan ve Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik Sınav aşamasını başarıyla geçen adaylar katılabilecekler.

Abone ol

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı'na ilişkin duyuru paylaşıldı. https://www.pa.edu.tr/ adresinden yapılan duyuruda müracaatları alınan ve ön sağlık kontrolü ile fiziki yeterlilik sınav aşamasını başarıyla geçen adayların sınava katılabilecekleri açıklandı. Peki, 2023/1. Dönem bekçilik sınavı ne zaman?

Sınav tarihi

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00'da yapılacak.

Sınavda adaylara 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Sınavlar başkent Ankara'da gerçekleşecek.

Sınav giriş belgesi

Adaylar sınav giriş belgelerini, 22.09.2023 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

ÖNCEKİ HABERLER
Alacak verecek kavgası Suriyeli amca oğullarını birbirine düşürdü! Amcasının oğlunu bıçakladı
Alacak verecek kavgası Suriyeli amca oğullarını birbirine düşürdü! Amcasının oğlunu bıçakladı
Fenerbahçe Beko’nun hazırlık programı belli oldu
Fenerbahçe Beko’nun hazırlık programı belli oldu
Hakan Fidan'dan İsveç ve Danimarka açıklaması
Hakan Fidan'dan İsveç ve Danimarka açıklaması
Antalya'da günlük kiralanan 340 ev polis ekipleri tarafından denetlendi!
Antalya'da günlük kiralanan 340 ev polis ekipleri tarafından denetlendi!
Hak sahipliği başvurusu süre uzatıldı mı? Ne zaman bitecek?
Hak sahipliği başvurusu süre uzatıldı mı? Ne zaman bitecek?
Bakan Alparslan Bayraktar: Suudi Arabistan ile önemli bir enerji işbirliği gerçekleştirmeyi hedefliyoruz
Bakan Alparslan Bayraktar: Suudi Arabistan ile önemli bir enerji işbirliği gerçekleştirmeyi hedefliyoruz
Uzman Doktor Gaye Güldiken Doğruel'den hızlı bronzlaşmak isteyenlere altın öneriler
Uzman Doktor Gaye Güldiken Doğruel'den hızlı bronzlaşmak isteyenlere altın öneriler
Osmaniye polisinden büyük asayiş uygulaması! 16 kişi tutuklandı
Osmaniye polisinden büyük asayiş uygulaması! 16 kişi tutuklandı
Samsun'da şap nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı
Samsun'da şap nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı
Terzi dizisi Esvet ile Firüze aynı kişi mi? Terzi 2. sezon Esvet kim oynuyor, gerçek adı?
Terzi dizisi Esvet ile Firüze aynı kişi mi? Terzi 2. sezon Esvet kim oynuyor, gerçek adı?
Baykar'dan 'Baykar devlete günlüğü 1,2 milyon TL'ye İHA kiraladı' iddiasıyla ilgili açıklama
Baykar'dan 'Baykar devlete günlüğü 1,2 milyon TL'ye İHA kiraladı' iddiasıyla ilgili açıklama
Muğla'da İztuzu sahilindeki caretta caretta yuvalarının sayısı 700'e ulaştı!
Muğla'da İztuzu sahilindeki caretta caretta yuvalarının sayısı 700'e ulaştı!