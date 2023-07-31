Alacak verecek kavgası Suriyeli amca oğullarını birbirine düşürdü! Amcasının oğlunu bıçakladı
Bursa'da amca oğulları olan Suriyeli uyruklu iki kişi alacak verecek kavgası yüzünden kavga etti. Kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.Abone ol
Olay saat 12.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Artezyen Sokakta meydana geldi. Halid Kenakeriye (33) ile Muhammed Salih Halak (28) arasında alacak verecek nedeniyle kavga çıktı.
Kavgada Halit, amcasının oğlu Muhammed'i karnından bıçakla yaraladı. Polis otosuyla Acil servise getirilerek tedavi altına alındı. İlk tedavinin ardından yaralı, ameliyata alındı.
Kaçan Şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.