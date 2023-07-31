Uzman Doktor Gaye Güldiken Doğruel'den hızlı bronzlaşmak isteyenlere altın öneriler

Memorial Hastanesi doktorlarından Uzm. Dr. Gaye Güldiken Doğruel, Nazlı Özışık ile Her Şeyin Başı Sağlık isimli programda, cilt sağlığı ile ilgili önemli uyarılarda bulundu ve çok değerli bilgiler verdi.

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İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın kızı Nazlı Özışık, her Pazartesi Çarşamba ve Cuma günleri Memorial hastaneleri doktorlarını, Her Şeyin Başı Sağlık isimli programına konuk alıyor. Bu haftanın konuğu Uzman Doktor Gaye Güldiken Doğruel, Nazlı Özışık’la birlikte cilt sağlığı konusunu masaya yatırdı. Özellikle sıcak yaz aylarının en önemli konularından olan güneş yanığı ile ilgili çok değerli bilgiler veren Doğruel, hızlı bronzlaşmak isteyenler için de çok önemli tavsiyelerde bulundu.